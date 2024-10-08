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08 жовтня 2024, 16:29

У Києві 32-річний волинянин розгромив приймальню Мінсоцполітики, бо не міг знайти собі дружину

08 жовтня 2024, 16:29
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фото: прокуратура
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Чоловік, який влаштував погром у приймальні громадян Міністерства соціальної політики України, постане перед судом. Свої дії чоловік пояснив тим, що держава не допомогла йому знайти порядну дружину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Інцидент трапився наприкінці вересня цього року. Фігурант зайшов до приймальні міністерства та почав стільцем бити вікна та перекидати офісні меблі і техніку, супроводжуючи ці дії нецензурними висловлюваннями.

Правоохоронці згодом з'ясували, що 32-річний чоловік в Києві перебуває проїздом, він є уродженцем Волинської області. На обліку у психіатра чи нарколога не перебуває. Він також не проходив службу у війську, офіційно не працевлаштований.

"Свою агресію він пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю, а на його думку, державні установи не бажали допомогти йому у цьому питанні", - йдеться у повідомленні.

За хуліганство чоловікові загрожує покарання у виді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн. або пробаційний нагляд до 3 років або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва виникла стрілянина. Нападника затримали.

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