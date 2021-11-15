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15 листопада 2021, 10:43

Намагався підстрелити дичину: на Львівщині мисливець застрелив чоловіка

15 листопада 2021, 10:43
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Фото: iз відкритих джерел
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Під час полювання у Львівській області на території мисливських угідь у Стрийському районі застрелили 66-річного місцевого жителя, який також був учасником полювання

Про це пише RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.

"За попередніми даними правоохоронців, під час полювання 62-річний чоловік з Нового Роздолу вистрілив з мисливської рушниці, намагаючись підстрелити дичину, проте куля влучила в людину. В результаті вогнепального поранення загинув 66-річний житель Стрийського району", - повідомили в обласній поліції.

Правоохоронці почали розслідування за ч.1 ст. 119 Кримінального кодексу "вбивство з необережності".

Обставини події продовжує встановлювати поліція.

Раніше ми писали, що співробітники поліції Чернігівської області встановили особи браконьєрів, які під час незаконного полювання вбили лося в лісі поруч з селом Смолянка. Один з мисливців, тікаючи від лісничих, схопився за серце і помер на місці.

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