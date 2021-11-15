Пытался подстрелить дичь: на Львовщине охотник застрелил мужчину

Фото: из открытых источников

Во время охоты во Львовской области на территории охотничьих угодий в Стрыйском районе застрелили 66-летнего местного жителя, который также был участником охоты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

"По предварительным данным правоохранителей, во время охоты 62-летний мужчина из Нового Роздола выстрелил из охотничьего ружья, пытаясь подстрелить дичь, однако пуля попала в человека. В результате огнестрельного ранения погиб 66-летний житель Стрыйского района", - сообщили в областной полиции.

Правоохранители начали расследование по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса "Убийство по неосторожности".

Обстоятельства происшествия продолжает устанавливать полиция.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции Черниговской области установили личности браконьеров, которые во время незаконной охоты убили лося в лесу рядом с селом Смолянка. Один из охотников, убегая от лесничих, схватился за сердце и скончался на месте.