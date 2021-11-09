Біля Львова 14-річний підліток на мотоциклі на смерть збив велосипедиста

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що 14-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом "Х-Road 200", здійснив наїзд на велосипедиста, 63-річного місцевого жителя, який від отриманих травм помер на місці події.

Водій мотоцикла та його пасажир, 17-річний львів’янин, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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