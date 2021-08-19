У Сумській області прокурор збив на смерть літню жінку

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У місті Конотоп, що на Сумщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, яку скоїв прокурор

Про це йдеться в повідомленні Сумської обласної прокуратури, пише RegioNews.

Аварія сталася вночі 18 серпня в Конотопі по вулиці Пушкіна, в районі електромеханічного заводу. Він, будучи за кермом машини "Кіа Оптима", наїхав на 81-річну жінку, яка йшла по зустрічці з велосипедом в руках. Від отриманих травм вона померла на місці, а прокурор одразу ж зник з місця злочину.

Стало відомо, що прокурор з 15 березня 2021 року перебуває поза штатом однієї з місцевих прокуратур.

Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокуратура встановлює, чи був він у нетверезому стані. Також зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Буковині розшукують митника, який вже вдруге став винуватцем смертельної ДТП.