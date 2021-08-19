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19 серпня 2021, 11:11 1459

У Сумській області прокурор збив на смерть літню жінку

19 серпня 2021, 11:11 1459
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Фото з відкритих джерел
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У місті Конотоп, що на Сумщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, яку скоїв прокурор

Про це йдеться в повідомленні Сумської обласної прокуратури, пише RegioNews.

Аварія сталася вночі 18 серпня в Конотопі по вулиці Пушкіна, в районі електромеханічного заводу. Він, будучи за кермом машини "Кіа Оптима", наїхав на 81-річну жінку, яка йшла по зустрічці з велосипедом в руках. Від отриманих травм вона померла на місці, а прокурор одразу ж зник з місця злочину.

Стало відомо, що прокурор з 15 березня 2021 року перебуває поза штатом однієї з місцевих прокуратур.

Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокуратура встановлює, чи був він у нетверезому стані. Також зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Буковині розшукують митника, який вже вдруге став винуватцем смертельної ДТП.

Україна ДТП прокурор Суми Конотоп

 
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