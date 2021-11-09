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09 ноября 2021, 11:02 3

Возле Львова 14-летний подросток на мотоцикле насмерть сбил велосипедиста

09 ноября 2021, 11:02 3
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Фото: Нацполиция
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На Львовщине в селе Рясное-Русское 14-летний парень за рулем мотоцикла сбил 63-летнего велосипедиста, который от полученных травм погиб на месте происшествия

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что 14-летний местный житель, управляя мотоциклом "Х-Road 200", совершил наезд на велосипедиста, 63-летнего местного жителя, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель мотоцикла и его пассажир, 17-летний львовянин, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее мы писали о том, что в Сумской области прокурор сбил насмерть пожилую женщину.

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