Возле Львова 14-летний подросток на мотоцикле насмерть сбил велосипедиста
На Львовщине в селе Рясное-Русское 14-летний парень за рулем мотоцикла сбил 63-летнего велосипедиста, который от полученных травм погиб на месте происшествия
Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
Правоохранители установили, что 14-летний местный житель, управляя мотоциклом "Х-Road 200", совершил наезд на велосипедиста, 63-летнего местного жителя, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Водитель мотоцикла и его пассажир, 17-летний львовянин, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
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