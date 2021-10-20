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20 жовтня 2021, 15:02 114

У Львові до реанімації потрапила тримісячна дитина з COVID-19

20 жовтня 2021, 15:02 114
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Фото: з відкритих джерел
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У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" у COVID-відділенні знаходяться 46 дітей, в тому числі тримісячний малюк у вкрай важкому стані перебуває на апараті штучної вентиляції легень

Про це передає RegioNews з посиланням на Facebook медустанови.

Малюк - у реанімації з ковідною пневмонією у вкрай важкому стані. Йому - всього три місяці. Дитина перебуває на апараті штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще одне немовля знаходиться у середньому стані важкості. Немовля народилося у зараженої коронавірусом матері.

Медики повідомляють, що стільки дітей з коронавірусом у них ще не було.

Раніше повідомлялось, що COVID-реанімація клінічної лікарні Львова заповнена рекордною кількістю пацієнтів з важкими формами коронавірусу, серед хворих немає жодного вакцинованого.

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