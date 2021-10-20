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20 жовтня 2021, 09:49 129

У Львові заповненість COVID-реанімацій б'є рекорди: всі пацієнти невакциновані

20 жовтня 2021, 09:49 129
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Фото: з відкритих джерел
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COVID-реанімація клінічної лікарні Львова заповнена рекордною кількістю пацієнтів з важкими формами коронавірусу, серед хворих немає жодного вакцинованого

Як передає RegioNews, про це в Facebook повідомив директор лікарні Олег Самчук.

Ми побили рекорд. 50 критичних пацієнтів у COVID-реанімації. Такого ще ніколи не було. І це дуже страшно. Тому що світла в кінці тунелю не видно", - пише він.

За словами Самчука, на даний момент серед пацієнтів в реанімації немає жодного вакцинованого.

"Немає вакцинованих і серед чотирьох сотень пацієнтів в COVID-стаціонарі. Більш того, велика сім'я 40-річної жінки - матері трьох дітей, яку наші лікарі витягують з того світу - проти вакцинації. Вдома у них - ще троє з коронавірусом. Її найменшій дитині - всього рік. Чи вдасться врятувати маму - ми не знаємо. Але абсолютно очевидно: цей бій був би значно легше, будь вона щеплена", - зазначив лікар.

Загалом у лікарні швидкої медичної допомоги Львова перебувають понад сотня пацієнтів. Лікарі закликають населення вакцинуватися, інакше може настати крах медичної системи.

Нагадаємо, що у Львові з 18 жовтня посилено карантин. Всі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкільної освіти та дозвілля.

У місті буде заборонено проводити масові заходи, крім тих, де організатори та учасники матимуть сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.

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