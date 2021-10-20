Во Львове в реанимацию попал трехмесячный ребенок с COVID-19

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Во Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" в COVID-отделении находятся 46 детей, в том числе трехмесячный малыш в крайне тяжелом состоянии находится на аппарате искусственной вентиляции легких

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook медучреждения.

Малыш - в реанимации с ковидной пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Ему - всего три месяца. Ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один младенец находится в среднем состоянии тяжести. Младенец родился у зараженной коронавирусом матери.

Медики сообщают, что столько детей с коронавирусом у них еще не было.

Ранее сообщалось, что COVID-реанимация клинической больницы Львова заполнена рекордным количеством пациентов с тяжелыми формами коронавируса, среди больных нет ни одного вакцинированного.