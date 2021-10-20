На Львівщині вбили ветерана АТО

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення прокуратури Львівської області.

За даними слідства, у жовтня в одному із сіл Золочівського району під час застілля між 25-річним хлопцем та 50-річним ветераном АТО стався конфлікт. Тоді молодик жорстоко побив військового. Наступного дня від отриманих травм потерпілий помер.

Чоловіка уже затримали та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку жовтня на Чернігівщині група молодиків побила двох поліцейських. Один з них загинув, інший – шпиталізований.