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20 жовтня 2021, 14:45 24

На Львівщині вбили ветерана АТО

20 жовтня 2021, 14:45 24
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Фото з відкритих джерел
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У Львівській області 25-річного хлопця підозрюють у вбивстві 50-річного ветерана АТО

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення прокуратури Львівської області.

За даними слідства, у жовтня в одному із сіл Золочівського району під час застілля між 25-річним хлопцем та 50-річним ветераном АТО стався конфлікт. Тоді молодик жорстоко побив військового. Наступного дня від отриманих травм потерпілий помер.

Чоловіка уже затримали та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку жовтня на Чернігівщині група молодиків побила двох поліцейських. Один з них загинув, інший – шпиталізований.

смерть ветерани АТО

 
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