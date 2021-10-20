На Львовщине убили ветерана АТО
Во Львовской области 25-летнего парня подозревают в убийстве 50-летнего ветерана АТО
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение прокуратуры Львовской области.
По данным следствия, в октябре в одном из сел Золочевского района во время застолья между 25-летним парнем и 50-летним ветераном АТО произошел конфликт. Тогда молодой человек жестоко избил военного. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался.
Мужчину уже задержали и избрали меру пресечения - содержание под стражей.
Напомним, в начале октября на Черниговщине группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них погиб, другой – госпитализирован.
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