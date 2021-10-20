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20 октября 2021, 14:45 66

На Львовщине убили ветерана АТО

20 октября 2021, 14:45 66
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Фото из открытых источников
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Во Львовской области 25-летнего парня подозревают в убийстве 50-летнего ветерана АТО

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение прокуратуры Львовской области.

По данным следствия, в октябре в одном из сел Золочевского района во время застолья между 25-летним парнем и 50-летним ветераном АТО произошел конфликт. Тогда молодой человек жестоко избил военного. На следующий день от полученных травм пострадавший скончался.

Мужчину уже задержали и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, в начале октября на Черниговщине группа молодых людей избила двух полицейских. Один из них погиб, другой – госпитализирован.

смерть ветераны АТО

 
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