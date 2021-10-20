Во Львове заполненность COVID-реанимаций бьет рекорды: все пациенты невакцинированы

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COVID-реанимация клинической больницы Львова заполнена рекордным количеством пациентов с тяжелыми формами коронавируса, среди больных нет ни одного вакцинированного

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил директор больницы Олег Самчук.

Мы побили рекорд. 50 критических пациентов в COVID-реанимации. Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому что света в конце тоннеля не видно", - пишет он.

По словам Самчука, на данный момент среди пациентов в реанимации нет ни одного вакцинированного.

"Нет вакцинированных и среди четырех сотен пациентов в COVID-стационаре. Более того, большая семья 40-летней женщины - матери троих детей, которую наши врачи вытягивают с того света - против вакцинации. Дома у них - еще трое с коронавирусом. Ее маленькому ребенку - всего год. Удастся ли спасти маму - мы не знаем. Но абсолютно очевидно: этот бой был бы значительно легче, будь она привита", - отметил врач.

Всего в больнице скорой медициской помощи Львова находятся более сотни пациентов. Врачи призывают население вакцинироваться, иначе может наступить крах медицинской системы.

Напомним, что во Львове с 18 октября усилен карантин. Все школьники уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Также это касается внешкольного образования и досуга.

В городе будет запрещено проводить массовые мероприятия, кроме тех, где организаторы и участники будут иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.