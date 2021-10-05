На Львівщині сталася масштабна ДТП: загинула людина

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У Львівській області недалеко від населеного пункту Яричів трапилась масштабна аварія за участю п’яти автівок. Внаслідок дорожньо-транспортної події загинула одна людина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції області.

На автодорозі Київ - Чоп, біля населеного пункту Яричів сталася ДТП за участю 5 транспортних засобів. Одна людина загинула. Рух повністю перекритий", - йдеться у повідомленні.

Патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів.

Раніше повідомлялось, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування двох малолітніх хлопців в Індустріальному районі Харкова.