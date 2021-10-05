На Львовщине произошло масштабное ДТП: погиб человек
Во Львовской области недалеко от населенного пункта Ярычев произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.
На автодороге Киев - Чоп, возле населенного пункта Ярычев произошло ДТП с участием 5 транспортных средств. Один человек погиб. Движение полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
Патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычив и Новый Яричев.
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