На Львовщине произошло масштабное ДТП: погиб человек

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Во Львовской области недалеко от населенного пункта Ярычев произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.

На автодороге Киев - Чоп, возле населенного пункта Ярычев произошло ДТП с участием 5 транспортных средств. Один человек погиб. Движение полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычив и Новый Яричев.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по факту травмирования двух малолетних парней в Индустриальном районе Харькова.