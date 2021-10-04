10:59  04 жовтня
Вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину
10:46  04 жовтня
Стали відомі рекомендації Міносвіти щодо початку осінніх канікул для школярів
17:46  04 жовтня
На Донбасі відносне затишшя:бойовики 1 раз порушили "тишу"
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2021, 21:32 15

У Харкові фура збила двох хлопців, їх шпиталізували

04 жовтня 2021, 21:32 15
Читайте также на русском языке
Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування двох малолітніх хлопців в Індустріальному районі Харкова

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

Зазначається, що 4 жовтня близько 16:45 в районі будинку № 3-А по вулиці Великій Кільцевій стався наїзд автомобілем "DAF XS" з напівпричепом на 12-річного підлітка та невстановленого хлопця, віком приблизно 13 років.

Внаслідок ДТП діти отримали тяжкі травми. Їх доставили до харківської міської лікарні невідкладної медичної допомоги.

За даними поліції, діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу. Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст . 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що у липні на Київщині авто на смерть збило дитину й чоловіка.

ДТП Фура кримінальна справа кодекс транспорт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram