У Харкові фура збила двох хлопців, їх шпиталізували

Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування двох малолітніх хлопців в Індустріальному районі Харкова

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

Зазначається, що 4 жовтня близько 16:45 в районі будинку № 3-А по вулиці Великій Кільцевій стався наїзд автомобілем "DAF XS" з напівпричепом на 12-річного підлітка та невстановленого хлопця, віком приблизно 13 років.

Внаслідок ДТП діти отримали тяжкі травми. Їх доставили до харківської міської лікарні невідкладної медичної допомоги.

За даними поліції, діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу. Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст . 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що у липні на Київщині авто на смерть збило дитину й чоловіка.