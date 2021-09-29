Блогерка зі Львова облаяла АТОвців та заявила, що Крим - російський

Скріншот з відео

Блогерка зі Львова в прямому ефірі, який вела в соцмережі, заявила, що окупований Крим — російський, а також накинулася з образами на ветеранів війни на Донбасі

Як передає RegioNews, запис її бесіди згодом з'явився в соціальних мережах.

На ролику видно, як дівчина спілкується в прямому ефірі зі своїм підписником. У розмові з ним вона каже, що "її знайомий нещодавно поїхав у Москву". Після чого заявляє, що "Крим — російський". Її співрозмовник перепитав, чи справді вона так вважає, на що дівчина ствердно сказала: "Так".

"Чий-чий, Крим — російський. По документах. От і все. І пишіть, що хочете. Мені на**ать", — акцентувала дівчина.

Після чого вона, вже в іншому ефірі, "пройшлася" по ветеранах війни на Донбасі. За її словами, "вони загордилися".

"Чому я не люблю АТОвців? Найбільше дратує, коли він заходить в маршрутку і каже, що він АТОвець. І що, б**ть? П****й працювати. А бабулечка з пенсією повинна дати за проїзд. Ось таких людей ненавиджу", — додала блогер.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явився запис, як перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін виправдовував окупацію Криму.