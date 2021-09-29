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29 сентября 2021, 17:41 6

Блогер из Львова оскорбила АТОшников и заявила, что Крым - российский

29 сентября 2021, 17:41 6
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Скриншот с видео
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Блогер из Львова в прямом эфире, который вела в соцсети, заявила, что оккупированный Крым — российский, а также набросилась с оскорблениями на ветеранов войны на Донбассе

Как передает RegioNews, запись ее беседы впоследствии появился в социальных сетях.

На ролике видно, как девушка общается в прямом эфире со своим подписчиком. В разговоре с ним она говорит, что "ее знакомый недавно уехал в Москву". После чего заявляет, что "Крым — российский". Ее собеседник переспросил, действительно ли она так считает, на что девушка утвердительно сказала: "Да".

"Чей-чей, Крым - российский. По документам. Вот и все. И пишите, что хотите. Мне на**ать", - акцентировала девушка.

После чего она, уже в другом эфире, "прошлась" по ветеранам войны на Донбассе. По ее словам, "они возгордились".

"Почему я не люблю АТОшников? Больше всего раздражает, когда он заходит в маршрутку и говорит, что он АТОшник. И что, б**ть? П****й работать. А бабулечка с пенсией должна дать за проезд. Вот таких людей ненавижу", - добавила блогер.

Напомним, ранее в сети появилась запись, как первый премьер-министр Витольд Фокин оправдывал оккупацию Крыма.

Украина Крым ветераны АТО

 
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