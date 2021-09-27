На Львівщині водія розчавив власний автомобіль

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Поблизу села Висіч у Львівській області водій автомобіля "УАЗ 469" не впорався з керуванням та на швидкості врізався в дерево. При спробі витягнути автомобіль за допомогою пристрою "Лебідка", він перекинувся на водія

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Водій автомобіля "УАЗ 469”, мешканець смт. Немирів Яворівського району 1981 року народження, на лісовій дорозі поблизу с. Висіч Яворівського району не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дерево", - йдеться у повідомленні.

Під час спроби витягнути автомобіль за допомогою пристрою "Лебідка”, автомобіль перекинувся на водія, в результаті чого останній загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у селищі Тарутине Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода в результаті якої постраждали троє поліцейських і водій автомобіля.