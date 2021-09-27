На Львовщине водителя раздавил собственный автомобиль

Фото: из открытых источников

Вблизи села Высич во Львовской области водитель автомобиля "УАЗ 469" не справился с управлением и на скорости врезался в дерево. При попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка”, он перевернулся на водителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Водитель автомобиля "УАЗ 469", житель пгт. Немиров Яворивского района 1981 года рождения, на лесной дороге вблизи с. Высич Яворивского района не справился с управлением и совершил наезд на дерево", - говорится в сообщении.

Во время попытки вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка”, автомобиль перевернулся на водителя, в результате чего последний погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в поселке Тарутино Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали трое полицейских и водитель автомобиля.