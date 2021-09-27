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27 сентября 2021, 11:56 1678

На Львовщине водителя раздавил собственный автомобиль

27 сентября 2021, 11:56 1678
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Фото: из открытых источников
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Вблизи села Высич во Львовской области водитель автомобиля "УАЗ 469" не справился с управлением и на скорости врезался в дерево. При попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка”, он перевернулся на водителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Водитель автомобиля "УАЗ 469", житель пгт. Немиров Яворивского района 1981 года рождения, на лесной дороге вблизи с. Высич Яворивского района не справился с управлением и совершил наезд на дерево", - говорится в сообщении.

Во время попытки вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка”, автомобиль перевернулся на водителя, в результате чего последний погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в поселке Тарутино Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали трое полицейских и водитель автомобиля.

ДТП происшествия авто авария Львовская область

 
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