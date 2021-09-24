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24 вересня 2021, 08:44 156

Понад 85% шкіл Львівщини перевели на дистанційне навчання

24 вересня 2021, 08:44 156
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Фото: з відкритих джерел
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У Львівській області через впровадження "жовтої" зони карантину понад 85% шкіл переведено на дистанційне навчання

Як передає RegioNews, про це йдеться у наказі Департаменту освіти та науки Львівської ОДА.

"Здобувачі освіти Львівської області припинили відвідування закладів освіти, в яких не менше ніж 80% вакцинованих працівників освіти. Тобто більше 85% закладів загальної середньої освіти з 23.09.2021 року організували навчання за дистанційною формою", - йдеться у наказі.

Виняток становлять учні спеціальних закладів освіти та 1-4 класів, а також тих закладів, де вакциновано не менш як 80% працівників.

Також у департаменті надали розпорядження провести моніторинг якості надання освіти з 27 вересня до 31 грудня.

Раніше повідомлялося, всі виші Одещини від сьогодні перейшли на "дистанційку".

Також міністр Шкарлет запевнив, що дистанційна освіта в "жовтій зоні" буде.

карантин школа освіта діти жовта зона

 
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