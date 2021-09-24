Более 85% школ Львовщины перевели на дистанционное обучение

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Во Львовской области из-за внедрения "желтой" зоны карантина более 85% школ переведены на дистанционное обучение

Как передает RegioNews, об этом говорится в приказе Департамента образования и науки Львовской ОГА.

"Соискатели образования Львовской области прекратили посещение учебных заведений, в которых не менее 80% вакцинированных работников образования. То есть, более 85% учреждений общего среднего образования с 23.09.2021 года организовали обучение по дистанционной форме", - говорится в приказе.

Исключение составляют учащиеся специальных учебных заведений и 1-4 классов, а также тех заведений, где вакцинировано не менее 80% работников.

Также в департаменте дали распоряжение провести мониторинг качества предоставления образования с 27 сентября до 31 декабря.

Ранее сообщалось, все вузы Одесской области с сегодняшнего дня перешли на "дистанционку".

Также министр Шкарлет заверил, что дистанционное образование в "желтой зоне" будет.