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11 вересня 2021, 13:34 831

Трагедія на Львівщині: батько на машині збив власну дворічну доньку

11 вересня 2021, 13:34 831
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Фото: з відкритих джерел
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У Львівській області ввечері 10 вересня 31-річний місцевий мешканець за кермом автомобілю "Опель" наїхав на своєму подвір'ї на власну дворічну доньку. Від отриманих травм дівчинка померла ще до приїзду "швидкої"

Про це повідомили у поліції області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, водій автівки рухався заднім ходом та здійснив наїзд на дитину. Водія затримали, невдовзі суд має обрати йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Раніше повідомлялось, що у Житомирі на автостоянці торговельно-розважального комплексу сталась дорожньо-транспортна пригода, 19-річний водій автомобіля Opel переїхав трирічну дівчинку.

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