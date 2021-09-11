Трагедия на Львовщине: отец на машине сбил собственную двухлетнюю дочь

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Во Львовской области вечером 10 сентября 31-летний местный житель за рулем автомобиля "Опель" наехал на своем дворе на собственную двухлетнюю дочь. От полученных травм девочка скончалась еще до приезда "скорой"

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Как установили следователи, водитель автомобиля двигался задним ходом и совершил наезд на ребенка. Водителя задержали, вскоре суд должен избрать ему меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Житомире на автостоянке торгово-развлекательного комплекса произошло дорожно-транспортное происшествие, 19-летний водитель автомобиля Opel переехал трехлетнюю девочку.