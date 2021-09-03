На Львовщине грузовик въехал в продуктовый магазин: погибли четыре человека

Полиция Львовской области

На Львовщине водитель грузовика въехал в продуктовый магазин. В результате ДТП погибли четыре человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовщины

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 сентября, около 16.20, на улице Самборской в городе Рудки Самборского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель тягача "Рено" не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

От телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и еще две женщины погибли на месте происшествия. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, потерпевшая скончалась в медучреждении. Личности всех участников ДТП устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины и территориального подразделения полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, что в июле в Закарпатье фура въехала в поезд: эвакуировали более 200 человек