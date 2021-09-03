14:55  03 сентября
Стало известно, в каких областях больше и меньше всего больных COVID-штаммом "Дельта"
17:14  03 сентября
В суд пошло дело о взятке экс-главы Черновицкого облсовета, который требовал взятку $400 тысяч
17:43  03 сентября
На Донбассе затишье: с начала суток ни одного обстрела оккупантами наших позиций
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2021, 19:30 987

На Львовщине грузовик въехал в продуктовый магазин: погибли четыре человека

03 сентября 2021, 19:30 987
Читайте також українською мовою
Полиция Львовской области
Читайте також
українською мовою

На Львовщине водитель грузовика въехал в продуктовый магазин. В результате ДТП погибли четыре человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Львовщины

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 сентября, около 16.20, на улице Самборской в городе Рудки Самборского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель тягача "Рено" не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

От телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и еще две женщины погибли на месте происшествия. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, потерпевшая скончалась в медучреждении. Личности всех участников ДТП устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины и территориального подразделения полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, что в июле в Закарпатье фура въехала в поезд: эвакуировали более 200 человек

ДТП полиция погибшие Львовская область грузовик

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram