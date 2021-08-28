Смертельне ДТП на Львівщині: в автотрощу потрапили 4 машини, загинула 11-річна дитина

Фото: Нацполіція

У селі Підберізці, що на Львівщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 11-річна дівчинка. Ще троє людей госпіталізовані

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що 64-річний водій вантажного автомобіля "ДАФ" з напівпричепом, здійснив зіткнення з легковиком "Honda", яким керував житель Тернополя віком 48 років.

Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з автомобілями "Mitsubishi" під керуванням 48-річного чоловіка та "Mercedes Sprinter", який перевозив причіп з автомобілями.

Внаслідок зіткнення у лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені водій та пасажирка "Honda", а також водій "Mitsubishi" та його 11-річна пасажирка. Незважаючи на зусилля медиків, дівчинка померла від отриманих травм", - розповіли у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцям події загрожує покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині у ДТП постраждали шестеро людей, серед них - діти.