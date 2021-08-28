Смертельное ДТП на Львовщине: в аварию попали 4 машины, погиб 11-летний ребенок

Фото: Нацполиция

В селе Подберезцы, что на Львовщине произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 11-летняя девочка. Еще три человека госпитализированы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители установили, что 64-летний водитель грузового автомобиля "ДАФ" с полуприцепом, совершил столкновение с легковушкой "Honda", которой управлял житель Тернополя в возрасте 48 лет.

После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями "Mitsubishi" под управлением 48-летнего мужчины и "Mercedes Sprinter", который перевозил прицеп с автомобилями.

В результате столкновения в больницу с телесными повреждениями были доставлены водитель и пассажирка "Honda", а также водитель "Mitsubishi" и его 11-летняя пассажирка. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Виновникам происшествия грозит наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Львовщине в ДТП пострадали шесть человек, среди них - дети.