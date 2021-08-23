У Львові п'яний водій збив жінку з дитиною

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У понеділок, 23 серпня, у Львові на вулиці Городоцький водій наїхав на тротуарі на жінку із дитячою коляскою

Як пише RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці повідомляють, що 40-річний львів'янин виїхав на тротуар, де наїхав на 29-річну жінку із дворічною дитиною. Жінку та дівчинку забрали до лікарні для встановлення діагнозів.

За інформацією правоохоронців, водій був у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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