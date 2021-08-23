У Львові п'яний водій збив жінку з дитиною
У понеділок, 23 серпня, у Львові на вулиці Городоцький водій наїхав на тротуарі на жінку із дитячою коляскою
Як пише RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.
Правоохоронці повідомляють, що 40-річний львів'янин виїхав на тротуар, де наїхав на 29-річну жінку із дворічною дитиною. Жінку та дівчинку забрали до лікарні для встановлення діагнозів.
За інформацією правоохоронців, водій був у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Раніше ми писали про те, що у Сумській області прокурор збив на смерть літню жінку.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА