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23 серпня 2021, 18:14 340

У Львові п'яний водій збив жінку з дитиною

23 серпня 2021, 18:14 340
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Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 23 серпня, у Львові на вулиці Городоцький водій наїхав на тротуарі на жінку із дитячою коляскою

Як пише RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці повідомляють, що 40-річний львів'янин виїхав на тротуар, де наїхав на 29-річну жінку із дворічною дитиною. Жінку та дівчинку забрали до лікарні для встановлення діагнозів.

За інформацією правоохоронців, водій був у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше ми писали про те, що у Сумській області прокурор збив на смерть літню жінку.

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