Во Львове пьяный водитель сбил женщину с ребенком

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В понедельник, 23 августа, во Львове на улице Городоцкий водитель наехал на тротуаре на женщину с детской коляской

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовщины.

Правоохранители сообщают, что 40-летний львовянин выехал на тротуар, где наехал на 29-летнюю женщину с двухлетним ребенком. Женщину и девочку забрали в больницу для установления диагнозов.

По информации правоохранителей, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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