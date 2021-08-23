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23 августа 2021, 18:14 237

Во Львове пьяный водитель сбил женщину с ребенком

23 августа 2021, 18:14 237
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Фото из открытых источников
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В понедельник, 23 августа, во Львове на улице Городоцкий водитель наехал на тротуаре на женщину с детской коляской

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовщины.

Правоохранители сообщают, что 40-летний львовянин выехал на тротуар, где наехал на 29-летнюю женщину с двухлетним ребенком. Женщину и девочку забрали в больницу для установления диагнозов.

По информации правоохранителей, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее мы писали о том, что в Сумской области прокурор сбил насмерть пожилую женщину.

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