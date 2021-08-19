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19 серпня 2021, 11:59 496

У кафе в центрі Львова чоловік влаштував стрілянину заради лайків в соціальних мережах

19 серпня 2021, 11:59 496
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Фото: Нацполіція
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У центрі Львова один з відвідувачів кафе здійснив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого втік. Постраждалих внаслідок події немає

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення про події надійшло до правоохоронців від директора одного з закладів громадського харчування, розташованого у центрі Львова. Він надав опис та прикмети чоловіка, який стріляв в кафе.

Невдовзі патрульні поліцейські виявили перехожого, який підпадав під орієнтування та затримали його. З собою чоловік мав предмет, схожий на пістолет та набої до нього. Зі слів чоловіка, він зробив постріли для виготовлення контенту в соцмережі.

Зброю та боєприпаси правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження. За скоєне затриманому загрожує покарання - до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі відвідувач піцерії влаштував стрілянину й двічі поранив чоловіка.

стрілянина зброя розслідування поліція пістолет

 
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