У Дніпрі відвідувач піцерії влаштував стрілянину й двічі поранив чоловіка

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У центрі Дніпра в піцерії Mister Cat стався інцидент - один з відвідувачів закладу почав стріляти в іншого. Після стрілянини, чоловік з пістолетом зник з місця події

Як передає RegioNews, про цей інцидент повідомляють місцеві ЗМІ.

Відзначається, що сам інцидент стався в караоке-барі Mister Cat, який знаходиться на 4 поверсі в ЦУМі міста Дніпра.

За попередньою інформацією, у двох відвідувачів закладу почався конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників конфлікту вирішив дістати пістолет і вистрілив своєму опоненту двічі в ногу.

Постраждалим виявився 29 - річний чоловік - його з пораненнями госпіталізували до 16-ї міської лікарні.

За словами очевидців, хлопець з пістолетом сів у Toyota Land Cruiser і зник. Прибулі на місце правоохоронці оперативно знайшли машину. При огляді їм вдалося знайти пістолет під сидінням і арбалет в багажнику. Стрільцем виявився 23-річний житель Дніпра.

Нагадаємо, 25 липня у Києві біля метро сталася бійка зі стріляниною, постраждала людина.