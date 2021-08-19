В кафе в центре Львова мужчина устроил перестрелку ради лайков в социальных сетях

Фото: Нацполиция

В центре Львова один из посетителей кафе совершил несколько выстрелов из неизвестного оружия, после чего скрылся. Пострадавших в результате происшествия нет

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Львовской области.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию от директора одного из заведений общественного питания, расположенного в центре Львова. Он предоставил описание и приметы мужчины, стрелявшего в кафе.

Вскоре патрульные полицейские обнаружили прохожего, который подпадал под ориентировку и задержали его. С собой мужчина имел предмет, похожий на пистолет и патроны к нему. По словам мужчины, он сделал выстрелы для изготовления контента в соцсети.

Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. За содеянное задержанному грозит наказание - до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужа.