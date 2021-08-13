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13 серпня 2021, 11:09 83

На Львівщині втопився чоловік

13 серпня 2021, 11:09 83
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Рixabay
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У середу, 12 серпня, близько 13:00 у селі Костенів Львівського району у місцевому озері втопився чоловік

Про це пише RegioNews з посиланням на департамент цивільного захисту ЛОДА.

Загиблим виявився 52-річний мешканець с. Під’ярків Львівського району.

"Тіло було піднято на берег о 16:45 год. водолазами центральної рятувальної служби Львівської області", - йдеться у повідомленні.

Обставини трагедії встановлюються.

Раніше повідомлялося, що на Одещині втопився чотирирічний хлопчик.

Також у Києві чоловік втопився в Дніпрі.

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