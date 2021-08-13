На Львівщині втопився чоловік
У середу, 12 серпня, близько 13:00 у селі Костенів Львівського району у місцевому озері втопився чоловік
Про це пише RegioNews з посиланням на департамент цивільного захисту ЛОДА.
Загиблим виявився 52-річний мешканець с. Під’ярків Львівського району.
"Тіло було піднято на берег о 16:45 год. водолазами центральної рятувальної служби Львівської області", - йдеться у повідомленні.
Обставини трагедії встановлюються.
Раніше повідомлялося, що на Одещині втопився чотирирічний хлопчик.
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