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13 августа 2021, 11:09 122

На Львовщине утонул мужчина

13 августа 2021, 11:09 122
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Рixabay
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В среду, 12 августа, около 13:00 в селе Костенив Львовского района в местном озере утонул мужчина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент гражданской защиты ЛОГА.

Погибшим оказался 52-летний житель с. Подъярков Львовского района.

"Тело было поднято на берег в 16:45 ч. водолазами центральной спасательной службы Львовской области", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Одесской области утонул четырехлетний мальчик.

Также в Киеве мужчина утонул в Днепре.

Украина

 
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