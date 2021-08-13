На Львовщине утонул мужчина
В среду, 12 августа, около 13:00 в селе Костенив Львовского района в местном озере утонул мужчина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент гражданской защиты ЛОГА.
Погибшим оказался 52-летний житель с. Подъярков Львовского района.
"Тело было поднято на берег в 16:45 ч. водолазами центральной спасательной службы Львовской области", - говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Одесской области утонул четырехлетний мальчик.
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