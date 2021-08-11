11:19  11 серпня
У МОЗ розповіли, які послаблення введуть для вакцинованих під час локдауну
12:54  11 серпня
Новим очільником поліції Києва призначили Вигівського
08:11  11 серпня
Доба в ООС: один військовий загинув, ще двоє перебувають у госпіталі
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2021, 12:33 1934

Купався з родиною: на Одещині втопився чотирирічний хлопчик

11 серпня 2021, 12:33 1934
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Одеській області під час відпочинку на воді на Піщаній косі втопилася дитина

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області, пише RegioNews.

Подія сталася вчора, 10 серпня, на 53-му кілометрі Піщаної коси Чорного моря. Туди на відпочинок приїхала багатодітна родина з Ізмаїльського району.

4-річний хлопчик захлинувся, коли купався з братиком, сестричкою та 29-річною мамою. Жінка на деякий час відволіклася на двох інших дітей, які перебували на березі з чоловіком. Потім вона побачила сина непритомним і негайно дістала з води. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть хлопчика.

Нагадаємо, днями у Дніпрі в аквапарку потонула 9-річна дитина.

Україна вода смерть події трагедія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram