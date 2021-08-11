Купався з родиною: на Одещині втопився чотирирічний хлопчик

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У Одеській області під час відпочинку на воді на Піщаній косі втопилася дитина

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області, пише RegioNews.

Подія сталася вчора, 10 серпня, на 53-му кілометрі Піщаної коси Чорного моря. Туди на відпочинок приїхала багатодітна родина з Ізмаїльського району.

4-річний хлопчик захлинувся, коли купався з братиком, сестричкою та 29-річною мамою. Жінка на деякий час відволіклася на двох інших дітей, які перебували на березі з чоловіком. Потім вона побачила сина непритомним і негайно дістала з води. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть хлопчика.

Нагадаємо, днями у Дніпрі в аквапарку потонула 9-річна дитина.