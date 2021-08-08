У Києві чоловік втопився в Дніпрі
У Києві рятувальники 7 серпня дістали з Дніпра тіло чоловіка, який пішов купатись і не повернувся
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у місті Києві.
Водолази знайшли тіло чоловіка о 19:27, на відстані 30 м від лівого берега Дніпра, на глибині в 6 метрів. Потопельника дістали з води та передали правоохоронцям для встановлення причин та обставин трагедії.
Нагадаємо, в Україні за тиждень втопилися понад півсотні осіб.
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