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09 серпня 2021, 11:41 870

На трасі Київ-Чоп через ДТП утворився затор

09 серпня 2021, 11:41 870
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Фото: t.me/lvivpatrolpolice
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У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталося зіткнення двох автомобілів, в результаті якого постраждали п’ятеро людей

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Відомо, що ДТП трапилась біля населеного пункту Козьова на автодорозі м-06 Київ-Чоп 672 км. Зіткнення сталося між автомобілями Citroen та ВАЗ- 2106.

Попередня причина аварії - виїзд одного з учасників на зустрічну смугу. Внаслідок ДТП 5 осіб потерпілих", - повідомили патрульні.

Наразі рух транспорту на даному відрізку дороги ускладнений. Патрульні забезпечують регулювання.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку п'яна водійка тролейбуса в'їхала в паркан і поїхала з місця ДТП в депо. Тепер їй загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн.

ДТП поліція медики аварія Затори

 
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