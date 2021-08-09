На трасі Київ-Чоп через ДТП утворився затор
У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталося зіткнення двох автомобілів, в результаті якого постраждали п’ятеро людей
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.
Відомо, що ДТП трапилась біля населеного пункту Козьова на автодорозі м-06 Київ-Чоп 672 км. Зіткнення сталося між автомобілями Citroen та ВАЗ- 2106.
Попередня причина аварії - виїзд одного з учасників на зустрічну смугу. Внаслідок ДТП 5 осіб потерпілих", - повідомили патрульні.
Наразі рух транспорту на даному відрізку дороги ускладнений. Патрульні забезпечують регулювання.
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