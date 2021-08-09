На трассе Киев-Чоп из-за ДТП образовалась пробка

Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Известно, что ДТП случилось возле населенного пункта Козева на автодороге м-06 Киев-Чоп 672 км. Столкновение произошло между автомобилями Citroen и ВАЗ - 2106.

Предварительная причина аварии - выезд одного из участников на встречную полосу. В результате ДТП 5 человек пострадавших", - сообщили патрульные.

Сейчас движение транспорта на данном отрезке дороги затруднено. Патрульные обеспечивают регулирование.

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