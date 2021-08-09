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09 августа 2021, 11:41 913

На трассе Киев-Чоп из-за ДТП образовалась пробка

09 августа 2021, 11:41 913
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Фото: t.me/lvivpatrolpolice
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Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Известно, что ДТП случилось возле населенного пункта Козева на автодороге м-06 Киев-Чоп 672 км. Столкновение произошло между автомобилями Citroen и ВАЗ - 2106.

Предварительная причина аварии - выезд одного из участников на встречную полосу. В результате ДТП 5 человек пострадавших", - сообщили патрульные.

Сейчас движение транспорта на данном отрезке дороги затруднено. Патрульные обеспечивают регулирование.

Ранее сообщалось, что в Луцке пьяная водитель троллейбуса въехала в забор и уехала с места ДТП в депо. Теперь ей грозит штраф в размере 17 тыс. грн.

ДТП полиция медики авария Пробки

 
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