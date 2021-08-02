На Львівщині вантажівка вночі на смерть збила чоловіка
У селі Гординя Самбірського району Львівської області 60-річний водій вантажівки на смерть збив свого 28-річного чоловіка
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Нацполіції Львівської області.
Трагедія сталась 2 серпня о 03:20 год. Водій автомобіля Volvo наїхав на 28-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер на місці аварії.
У поліції відкрили кримінальну справу проти водія через порушення правил безпеки дорожнього руху. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, днями на Львівщині перекинулася вантажівка і заблокувала рух трасою "Київ-Чоп".
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Харківська база партії "дніпропетровських". Як Терехов допомагає сусідам поглинати Харків
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком