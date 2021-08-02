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02 серпня 2021, 13:59 297

На Львівщині вантажівка вночі на смерть збила чоловіка

02 серпня 2021, 13:59 297
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Фото з відкритих джерел
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У селі Гординя Самбірського району Львівської області 60-річний водій вантажівки на смерть збив свого 28-річного чоловіка

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Нацполіції Львівської області.

Трагедія сталась 2 серпня о 03:20 год. Водій автомобіля Volvo наїхав на 28-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер на місці аварії.

У поліції відкрили кримінальну справу проти водія через порушення правил безпеки дорожнього руху. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Львівщині перекинулася вантажівка і заблокувала рух трасою "Київ-Чоп".

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