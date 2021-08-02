На Львовщине грузовик ночью насмерть сбил мужчину
В селе Гордыня Самборского района Львовской области 60-летний водитель грузовика насмерть сбил своего 28-летнего мужчину
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Нацполиции Львовской области.
Трагедия произошла 2 августа в 03: 20. Водитель автомобиля Volvo наехал на 28-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.
В полиции открыли уголовное дело против водителя из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, на днях на Львовщине перевернулся грузовик и заблокировал движение по трассе "Киев-Чоп".
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