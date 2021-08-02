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02 августа 2021, 13:59 268

На Львовщине грузовик ночью насмерть сбил мужчину

02 августа 2021, 13:59 268
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Фото из открытых источников
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В селе Гордыня Самборского района Львовской области 60-летний водитель грузовика насмерть сбил своего 28-летнего мужчину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Нацполиции Львовской области.

Трагедия произошла 2 августа в 03: 20. Водитель автомобиля Volvo наехал на 28-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

В полиции открыли уголовное дело против водителя из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на днях на Львовщине перевернулся грузовик и заблокировал движение по трассе "Киев-Чоп".

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