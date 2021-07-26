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26 липня 2021, 15:32 1117

На Львівщині під час руху потяга випав молодий чоловік

26 липня 2021, 15:32 1117
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Фото: Нацполіція
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У Львівській області під час руху потяга "Львів - Маріуполь" випав 23-річний чоловік. Внаслідок падіння він отримав важкі травми

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції області.

26 липня, близько 03:00, до поліції надійшло повідомлення від начальника потяга сполученням "Львів-Маріуполь" про те, що під час руху у місті Золочів випав молодий чоловік", - йдеться у повідомленні.

На місці події слідчі встановили особу травмованого - ним виявився 23-річний мешканець Хмельницького.

З тяжкими тілесними ушкодженнями він госпіталізований у реанімацію", - зазначили у пресслужбі.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що чоловік у тамбурі самовільно відчинив двері під час руху потяга, не втримався та випав з вагона.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що на Хмельниччині чоловік потрапив під колеса потягу та втратив обидві ноги.

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