На Хмельниччині чоловік потрапив під колеса потягу та втратив обидві ноги
На Білогірщині, що у Хмельницькій області, потяг сполученням "Ланівці - Шепетівка" скоїв наїзд на 33-річного чоловіка, у результаті чого той втратив обидві ноги
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
33-річний потерпілий заснув на залізничній колії. Проїжджаючи, потяг зачепив чоловіка. Внаслідок цього той отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації двох нижніх кінцівок", - повідомили правоохоронці.
Потерпілого госпіталізували в хірургічне відділення місцевої лікарні.
За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині потяг смертельно травмував хлопця.
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