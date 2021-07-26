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26 липня 2021, 13:12 483

На Хмельниччині чоловік потрапив під колеса потягу та втратив обидві ноги

26 липня 2021, 13:12 483
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Фото: Нацполіція
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На Білогірщині, що у Хмельницькій області, потяг сполученням "Ланівці - Шепетівка" скоїв наїзд на 33-річного чоловіка, у результаті чого той втратив обидві ноги

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

33-річний потерпілий заснув на залізничній колії. Проїжджаючи, потяг зачепив чоловіка. Внаслідок цього той отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації двох нижніх кінцівок", - повідомили правоохоронці.

Потерпілого госпіталізували в хірургічне відділення місцевої лікарні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині потяг смертельно травмував хлопця.

поїзд Хмельницька область медики правоохоронці лікарня

 
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