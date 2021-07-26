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26 июля 2021, 15:32 463

На Львовщине во время движения поезда выпал молодой мужчина

26 июля 2021, 15:32 463
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области во время движения поезда "Львов - Мариуполь" выпал 23-летний мужчина. В результате падения он получил тяжелые травмы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

26 июля, около 03:00, в полицию поступило сообщение от начальника поезда сообщением "Львов-Мариуполь" о том, что во время движения в городе Золочев выпал молодой мужчина", - говорится в сообщении.

На месте происшествия следователи установили личность травмированного - им оказался 23-летний житель Хмельницкого.

С тяжелыми телесными повреждениями он госпитализирован в реанимацию", - отметили в пресс-службе.

Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине мужчина попал под колеса поезда и потерял обе ноги.

поезд госпитализация полиция Львовская область Укрзализныця

 
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