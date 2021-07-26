Нардепа Юрченка можуть на рік позбавити прав через ДТП

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Поліція просить суд стягнути штраф з депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, який влаштував ДТП у Львові на незадекларованому авто, і позбавити на 1 рік водійських прав за водіння в нетверезому вигляді у Львові

Про це пише Regionews з посиланням на Українські новини

Відповідний адмінпротокол розгляне Галицький райсуд Львова.

Депутату закидають керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу і швидкість реакції.

За подібне правопорушення йому загрожує штраф у 17 тис.гривень та позбавлення водійських прав на 1 рік.

Суд розгляне адміністративний протокол щодо Юрченка 3 серпня о 14:00.

Нагадаємо, що в липні Юрченко скоїв ДТП і напав на водія у Львові.

Поліція склала адмінпротокол щодо депутата.

Пізніше за заявою Юрченка поліція відкрила справу за фактом погрози вбивством йому через дорожній конфлікт у Львові, а також за фактом розбійного нападу на його пасажирку.

Водночас учасник конфлікту з Юрченком подав заяву на нього до Державного бюро розслідувань.