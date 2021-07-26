Нардепа Юрченко могут на год лишить прав из-за ДТП

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Полиция просит суд взыскать штраф с депутата Верховной Рады Александра Юрченко, который устроил ДТП во Львове на незадекларированном авто, и лишить на 1 год водительских прав за вождение в нетрезвом виде во Львове

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Українські новини.

Соответствующий админпротокол рассмотрит Галицкий райсуд Львова.

Депутату вменяют управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

За подобное правонарушение ему грозит штраф в 17 тыс. гривен и лишение водительских прав на 1 год.

Суд рассмотрит административный протокол в отношении Юрченко 3 августа в 14:00.

Напомним, что в июле Юрченко совершил ДТП и напал на водителя во Львове.

Полиция составила админпротокол в отношении депутата.

Позже по заявлению Юрченко полиция открыла дело по факту угрозы убийством ему из-за дорожного конфликта во Львове, а также по факту разбойного нападения на его пассажирку.

В то же время участник конфликта с Юрченко подал заявление на него в Государственное бюро расследований.