На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка

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Про це пише RegioNews з посиланням на департамент цивільного захисту ЛОДА.

Нещасний випадок стався приблизно о 05:06 ранку на третьому кілометрі перегону "Львів-Персенківка". Обставини події та особа загиблого встановлюється.

Зазначимо, що днями на Житомирщині потяг збив священника й жінку-поводиря. Побачити чи почути попередження у потерпілих шансів не було, кажуть місцеві. 73-річний священник пересувається лише за допомогою жінки-поводиря. Їй 79 і вона має великі проблеми зі слухом.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині потяг смертельно травмував хлопця.