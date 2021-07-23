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23 липня 2021, 10:16 215

На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка

23 липня 2021, 10:16 215
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Рixabay
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У п'ятницю, 23 липня, потяг "Білгород–Дністровський - Чернівці" збив на смерть чоловіка

Про це пише RegioNews з посиланням на департамент цивільного захисту ЛОДА.

Нещасний випадок стався приблизно о 05:06 ранку на третьому кілометрі перегону "Львів-Персенківка". Обставини події та особа загиблого встановлюється.

Зазначимо, що днями на Житомирщині потяг збив священника й жінку-поводиря. Побачити чи почути попередження у потерпілих шансів не було, кажуть місцеві. 73-річний священник пересувається лише за допомогою жінки-поводиря. Їй 79 і вона має великі проблеми зі слухом.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині потяг смертельно травмував хлопця.

Україна кримінал поїзд Львів смерть

 
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