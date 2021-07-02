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02 липня 2021, 12:09 63

На Житомирщині потяг смертельно травмував хлопця

02 липня 2021, 12:09 63
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Рixabay
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У Житомирській області, поблизу залізничної станції "Попільня", потяг "Одеса-Київ" смертельно травмував хлопця, який перетинав залізничні колії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням пресслужбу поліції Житомирської області.

Зазначається, що внаслідок отриманих травм 15-річний місцевий житель помер на місці.

Поліцією розпочато досудове розслідування та триває встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, нещодавно під Харковом поїзд на смерть збив чоловіка.

Україна поїзд смерть події Житомирська область

 
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