На Житомирщині потяг смертельно травмував хлопця
У Житомирській області, поблизу залізничної станції "Попільня", потяг "Одеса-Київ" смертельно травмував хлопця, який перетинав залізничні колії
Про це повідомляє RegioNews з посиланням пресслужбу поліції Житомирської області.
Зазначається, що внаслідок отриманих травм 15-річний місцевий житель помер на місці.
Поліцією розпочато досудове розслідування та триває встановлення всіх обставин трагедії.
Нагадаємо, нещодавно під Харковом поїзд на смерть збив чоловіка.
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