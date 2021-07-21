На Житомирщині потяг збив священника й жінку-поводиря

Фото з відкритих джерел

У Житомирській області, у місті Коростень, священник з жінкою-поводирем переходили колію, коли їх збив поїзд

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

За словами очевидців, батюшка з місцевої церкви у супроводі жінки пропустили товарний потяг і попри працюючу сигналізацію почали переходити колії. У цей час рухався ще один потяг. Обидвоє і потрапили під його колеса. На залізниці кажуть: їхня працівниця намагалася попередити пішоходів про небезпеку, але марно.

Побачити чи почути попередження у потерпілих шансів не було, кажуть місцеві. 73-річний священник пересувається лише за допомогою жінки-поводиря. Їй 79 і вона має великі проблеми зі слухом.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині потяг смертельно травмував хлопця.