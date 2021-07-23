На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
В пятницу, 23 июля, поезд "Белгород–Днестровский - Черновцы" сбил насмерть мужчину
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент гражданской защиты ЛОГА.
Несчастный случай произошел примерно в 05:06 утра на третьем километре перегона "Львов-Персенковка". Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливается.
Отметим, что на днях на Житомирщине поезд сбил священника и женщину-поводыря. Увидеть или услышать предупреждение у пострадавших шансов не было, говорят местные. 73-летний священник передвигается только с помощью женщины-поводыря. Ей 79 и она имеет большие проблемы со слухом.
Напомним, недавно на Житомирщине поезд смертельно травмировал парня.
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