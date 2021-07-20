На Львовщине в тройном ДТП погиб ребенок, еще двое - пострадали

Фото: Нацполиция

На трассе Киев-Чоп во Львовской области 19 июля произошло тройное ДТП, в результате чего погиб один ребенок, еще двое детей и двое взрослых госпитализированы с травмами

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции во Львовской области, пишет RegioNews.

Сообщение о трагедии поступило в полицию около 17:30. Правоохранители, прибывшие на место, предварительно установили, что водитель Audi, 37-летний львовянин, совершая обгон в неположенном месте, столкнулся с грузовиком DAF. В результате грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo.

"В результате столкновения 2-летняя девочка, пассажирка Daewoo, получила травмы, от которых погибла на месте происшествия. Еще двое детей, мальчики в возрасте 4 и 12 лет, находившиеся в этом же автомобиле, а также еще двое пассажиров, личности которых устанавливаются, с телесными повреждениями доставлены в больницу, их диагнозы уточняются", — сказано в сообщении.

Водитель Audi задержан. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, накануне на Волыни в ДТП погибли и пострадали много людей, среди них - дети.