Во Львове маршрутка врезалась в дерево, пятеро пострадавших
Во Львове на улице Левандовской автобус №11 врезался в дерево, в результате чего пострадали пятеро пассажиров
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Как отметили в управлении транспорта ЛГС, травмированным оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
Причины ДТП сейчас выясняет полиция. По информации ЛГС, правоохранители рассматривают несколько версий.
Напомним, накануне на Львовщине произошло ДТП, в результате чего погибли два человека, а еще пятеро - госпитализированы.
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