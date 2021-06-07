Во Львове маршрутка врезалась в дерево, пятеро пострадавших

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Во Львове на улице Левандовской автобус №11 врезался в дерево, в результате чего пострадали пятеро пассажиров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Как отметили в управлении транспорта ЛГС, травмированным оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Причины ДТП сейчас выясняет полиция. По информации ЛГС, правоохранители рассматривают несколько версий.